AUSTRIA: GUAI PER KURZ

giovedì 11 febbraio 2021VIENNA - Il ministro delle Finanze austriaco Gernot Bluemel è indagato nell'ambito di un'inchiesta per corruzione che vede coinvolta la Novomatic, azienda austriaca che opera nel settore del gioco d'azzardo. Lo ha annunciato la procura anticorruzione austriaca. Il ministro conservatore ha confermato che la sua abitazione è stata perquisita, ma ha negato che il suo partito, l'OeVP, lo stesso del cancelliere Sebastian Kurz, abbia mai ricevuto donazioni dalla Novomatic. Secondo la procura, uno dei top manager dell'azienda avrebbe invece elargito donazioni ad un partito politico per assicurarsi un trattamento favorevole nell'ambito di una vicenda fiscale. ''Farà di tutto per chiarire velocemente questa cosa e confutare le false accuse'', ha affermato Bluemel. Harald Neumann, che lo scorso anno ha lasciato l'incarico di amministratore delegato della Novomatic, attraverso un suo avvocato ha affermato di ''non avere mai promesso, offetto o indicato possibili donazioni'' all'OevP in relazione alla vicenda. I partiti dell'opposizione hanno chiesto le immediate dimissioni di Bluemel, che è noto per essere il braccio destro del cancelliere Kurz.