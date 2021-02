MERKEL: COVID E' PIU' LETALE

giovedì 11 febbraio 2021La cancelliera tedesca Angela Merkel ha lanciato l'allarme per la diffusione delle mutazioni del coronavirus in Germania. Le varianti britannica, sudafricana e brasiliana sono ''tutte piu' aggressive'' del ceppo originario, ha dichiarato Merkel durante l'intervento che ha tenuto al Bundestag. La cancelliera ha, quindi, evidenziato che le mutazioni del Covid-19 rappresentano ''un pericolo molto reale''. Pertanto, la popolazione deve essere ancora ''molto, molto attenta'', nonostante i dati sui contagi siano in calo in Germania. Per Merkel, infatti, gli esperti sono certi che ''e' solo questione di tempo prima che le mutazioni sostituiscano il virurs originale''. Al riguardo, la cancelliera ha osservato: ''Le ricerche sono state completate, ma faremmo bene a non dubitare delle ipotesi di molti esperti nazionali e stranieri quando ci spiegano che tutte e tre le mutazioni sono molto piu' aggressive, ossia piu' contagiose, si trasmettono piu' facilmente del virus originale''. Allo stesso tempo, la cancelliera ha sottolineato come la lotta contro la pandemia sia ''un vero sforzo nazionale, che comprende e tocca tutti''. In vigore dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus e' stato prorogato fino al 7 marzo. Tuttavia, dal primo giorno dello stesso mese, barbieri e parrucchieri potranno riaprire assicurando il rispetto di rigorose misure d'igiene. Spettera' ai Laender decidere della ripresa delle attivita' di asili e scuole elementari.