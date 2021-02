2 DI PICCHE DI DRAGHI A M5S

mercoledì 10 febbraio 2021Il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, a quanto si apprende, non rilascera' dichiarazioni stasera, al termine delle consultazioni in corso con le organizzazioni e le associazioni. Nelle scorse ore erano rimbalzati rumors circa un possibile intervento pubblico al termine delle riunioni: l'unica dichiarazione finora rilasciata da Draghi risale a mercoledi' scorso al Quirinale, subito dopo aver accettato l'incarico. Delusi gli M5s che aspettavano ''un segnale'' da Draghi per dare il via alla consultazione degli iscritti sulla presenza o meno nella maggioranza che sosterrà l'ex Governatore della Bce. E infatti, a stretto giro l'M5s fa sapere che sarà ''quasi certamente'' avviata stasera la consultazione on line degli iscritti al Movimento 5 stelle per valutare l'adesione al governo Draghi. Secondo quanto riferisce una fonte di primo piano del Movimento, per non interferire con le procedure costituzionali (le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato si concludono, secondo le previsioni, nel tardo pomeriggio di oggi) il voto sulla piattaforma Rousseau non durerà 24 ore e si dovrebbe concludere entro il pomeriggio di domani, giovedì. Sull'opportunità o meno di votare e sulla possibilità di ottenere prima della consultazione qualche segnale supplementare da Mario Draghi sulle scelte programmatiche e gli equilibri politici che immagina per il suo governo, si è consumato uno scontro interno al M5s che per ora ha prodotto solo il rinvio della procedura di voto.