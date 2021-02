M5S, BASE IN RIVOLTA

mercoledì 10 febbraio 2021Ondata di commenti, da parte dei militanti (certificati sulla piattaforma Rousseau), ai post con cui prima il garante Beppe Grillo e poi il capo politico M5S Vito Crimi hanno decretato la sospensione del voto su Rousseau al governo a guida Mario Draghi. I primi commenti - in ordine cronologico - ad essere pubblicati sono quelli dei militanti irritati per la sospensione della votazione. ''State temporeggiando al fine di far virare ulteriormente l'opinione degli iscritti verso il SI' a Draghi, ma molti di noi sanno gia' cosa votare'', avverte Diana. ''Crimi, non hai sospeso il voto ma la democrazia diretta. Basta rinvii, dovete darci la possibilita' di sostenere il Movimento con un forte No a Draghi'', incalza Beppe. ''Ma non lo avete ancora capito che spaccate il movimento se andate al governo con chi vi ha gia' fregato una volta (prima Salvini ed ora Renzi) e in aggiunta Forza Italia, ma dare l'appoggio esterno cosa e' un reato?'', protesta Pino. ''Potete rinviare quanto volete, tanto lo sapete che votiamo tutti no'', chiude Lucy.