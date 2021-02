TOSCANI DIFFAMO' GASPARRI

mercoledì 10 febbraio 2021Oliviero Toscani dovrà risarcire con quindicimila euro Maurizio Gasparri per le espressioni utilizzate durante una trasmissione radiofonica. A deciderlo il giudice Cecilia Pratesi del Tribunale Civile di Roma. I fatti si riferiscono al gennaio 2016 quando Toscani formulò una serie di commenti critici sulle posizioni espresse in una precedente puntata dal senatore Gasparri sulla maternità surrogata. L'esponente di Forza Italia manifestando la propria avversione ad ogni ipotesi di maternità surrogata aveva detto: ''Quello che Elton John ha fatto è uno schifo. È una vergogna... con l'utero in affitto si arriva facilmente all'eugenetica e al nazismo... quello che ha fatto è l'egoismo di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione del prossimo… Elton John è un grande artista, se viene a Sanremo, si limiti a cantare e non faccia il guru dell'utero in affitto''. Alla richiesta di commentare quanto affermato da Gasparri a proposito della paternità di Elton John, Toscani aveva detto ''chi poteva dire una cazzata del genere se non lui'' e ''neanche all'avanspettacolo degli anni '50 c'era gente così retrograda. Forse a qualcuno di quel posto lì… al Cottolengo, guarda lo sguardo''. E invitato a chiarire se intendesse paragonare il senatore ad una persona con ritardi mentali aveva aggiunto ancora ''sì totalmente, tra l'altro non vorrei insultare i ritardati''