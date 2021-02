ANCHE E.R. COMPRA VACCINI

martedì 9 febbraio 2021Nel giorno in cui sono si sono aggiunte a Pfizer e Moderna le forniture di AstraZeneca, anche l'Emilia-Romagna si dichiara pronta a sondare, assieme ad altre Regioni, tra cui il Veneto, opportunita' autonome di acquisto di dosi vaccinali contro il Covid-19. Lo ha detto l'assessore alla Salute Raffaele Donini, chiarendo che tutto avverra' sempre nel rispetto delle regole e della prassi, che prevede che ogni fornitura di vaccini sia validata da Aifa, e nell'ambito del confronto istituzionale tra Governo e Regioni. ''Siamo tra le Regioni che, insieme ad altre, hanno maggiori relazioni con i mercati internazionali nell'ambito farmaceutico, e lo abbiamo gia' dimostrato con la campagna antinfluenzale'', ha sottolineato Donini'', ricordando che peraltro, proprio con il Veneto, ''abbiamo fatto nel recente passato un'unica gara per l'acquisizione e la fornitura di tamponi rapidi antigenici, andata a buon fine. Se necessario, l'esperienza si potra' quindi ripetere: siamo tra i piu' attenti a valutare cosa si muove sul mercato internazionale e lo facciamo insieme ad altri''. La campagna vaccinale emiliano-romagnola intanto procede con un buon ritmo (alle 16 il numero di persone immunizzate con la seconda dose e' 121.551) e dal governatore Stefano Bonaccini sta partendo l'annunciata lettera ai 370mila over 80 della regione ''per informare ognuno sulle modalita' di prenotazione''. E se ieri la regione era la prima in Italia per i nuovi contagiati, oggi la curva dell'epidemia e' in calo. Nonostante il record di tamponi effettuati, quasi 30mila, i casi giornalieri tornano sotto mille: 977, di cui 438 asintomatici.