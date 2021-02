AUSTRIA CHIUDE IL TIROLO

martedì 9 febbraio 2021L'Austria chiude per 10 giorni il Tirolo da venerdi'. Lo annuncia su Twitter il premier Sebastian Kurz. ''I viaggi da e per il Tirolo sono sconsigliati. In futuro gli spostamenti con il Tirolo saranno consentiti solo a chi e' in possesso di un test negativo non piu' vecchio di 48 ore''. Il premier sottolinea che ''la misura si applica per ora al Tirolo occidentale. Ne abbiamo discusso con il presidente provinciale. Non e' colpa di nessuno. Nessuno puo' scegliere con quali mutazioni deve lottare e dopo un anno di pandemia non c'e' da meravigliarsi se la lotta contro la pandemia e' enorme. Ma abbiamo la responsabilita' in tutta l'Austria di combattere le mutazioni nel miglior modo possibile, in cui la vaccinazione e' meno efficace o meno efficace.'' Il provvedimento entrera' in vigore venerdi' per almeno 10 giorni. Intanto ''il governo provinciale tirolese ha presentato un pacchetto che si concentra su test di massa. Abbiamo convenuto che le forze armate austriache saranno pronte a supportare questi test''.