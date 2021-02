ZAIA: VENETO COMPRA VACCINI

martedì 9 febbraio 2021Sulla possibilita' di acquisto autonomo di vaccini in Veneto ''e' come la lettera dal fronte, 'si zappa tanto e si vanga poco', cioe' abbiamo piu' avanzato che arretrato''. Lo ha detto ai giornalisti il presidente regionale Luca Zaia. ''Si e' fatto un passo in avanti - ha aggiunto Zaia - e ci da' responsabilita' sul piano della legalita', della sostenibilita' e delle autorizzazioni. Il direttore generale Flor ha un mandato chiaro, il percorso deve essere tracciato nella limpidezza e nella legalita'''. Zaia ha quindi reso noto che ''oggettivamente, in una delle due interlocuazioni piu' solide la corrispondenza comincia a essere importante. Se questo si traduca in un camion di vaccini, non sono in grado di rispondere. Ma non accetto che qualcuno dica che e' una farsa''. ''Non abbiamo posto la parola fine - ha aggiunto Zaia - a tutta questa interlocuzione, che finora e' tale, e non possiamo garantire che arrivino camion di vaccini. Certo e' molto, molto di piu' di qualche scatolone'', ha concluso.