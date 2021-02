RETATA ANTIDROGA A MILANO

martedì 9 febbraio 2021Gli spacciatori e organizzatori erano italiani, ma i fornitori erano albanesi, e agivano indisturbati a Milano, nonostante il lockdown ''disponendo di grosse risorse economiche ed avvalendosi della vicinanza a note famiglie criminali come i Pompeo e i Flachi'', ras della criminalita' di Quarto Oggiaro e della Comasina. Lo si legge in un passaggio dell'ordinanza a firma del gip di Milano, Guido Salvini, riguardo all'indagine sul traffico di Droga coordinata dalla pm Francesca Crupi e condotta dalla polizia (commissariato di zona e squadra Mobile), che ha portato a 24 misure cautelari eseguite stamattina in diverse province d'Italia. Il legame con i 'boss' della periferia del nord di Milano e' determinato dal fatto che la compagna di uno dei trafficanti albanesi arrestati e' ''in stretti rapporti con componenti della famiglia Flachi e ed e' legata, anche per rapporti di parentela, a componenti della famiglia Pompeo con i quali parla delle attivita' delittuose in corso'', scrive il gip. ''Gli indagati - prosegue il giudice - godono del resto di una fitta rete di contatti cui rivolgersi sia per l'approvvigionamento che per la vendita, al dettaglio o all'ingrosso, vantando contatti con moltissimi acquirenti, di qualsiasi estrazione sociale e capacita' economica, dimostrando un impegno incessante nel gestire gli appuntamenti e la successiva cessione''. ''Gli indagati hanno perfezionato le modalita' di acquisto, confezionamento e distribuzione e hanno continua disponibilita' di stupefacente, di mezzi da utilizzare, di 'cavalli' e di una filiera criminale, che si occupa delle consegne''. Una struttura grazie alla quale ''riescono a guadagnare somme elevatissime''.