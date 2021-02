LEGA: SALUTE LAVORO RIAPRIRE

lunedì 8 febbraio 2021''Salute, lavoro e riaperture''. Sono queste le priorita' indicate dal leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa sotto Palazzo Lombardia evidenziando che ''oltre alla salute l'altro tema centrale sara' quello del lavoro, tasse e fisco''. ''Di altro, domani, al tavolo con il professor Draghi non parlero''', ha garantito Salvini comunicando che ''sto ascoltando tutte le categorie produttive, ed entro domani conto di sentire Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, i consulenti del lavoro, gli ordini professionali, Coldiretti e Confagricoltura, per portare al tavolo le proposte dell'Italia che produce''. ''Una su tutte - ha spiegato - una pace fiscale, un taglio dell'Irpef, soprattutto per i lavoratori autonomi, un popolo di 5 milioni del privato che hanno sofferto piu' di altri, quindi salute e lavoro''. Sul tema delle riaperture Salvini ha concluso dicendo che ''abbiamo gia' proposto al professor Draghi il tema delle riaperture dei ristoranti, sono inspiegabili i silenzi del governo. Non si capisce perche' bar e ristoranti possono rimanere aperti a pranzo e non a cena''.