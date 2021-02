SALVINI SOSTERRA' DRAGHI

giovedì 4 febbraio 2021''Matteo Salvini mi ha confermato il sodalizio che lo unisce a Giancarlo Giorgetti e l'esigenza di sostenere un governo Draghi, ne sono contento. Ora la Meloni faccia lo stesso, confermerebbe la sua intelligenza politica''. Los scrive Alberto Michelini, ex deputato ed europarlamentare in un commento su Formiche.net. ''Mercoledì mattina - e mi ha fatto molto piacere - Matteo Salvini mi ha confermato il sodalizio che lo unisce a Giorgetti, smentendo le voci sempre ricorrenti di una presunta incompatibilità, mentre la loro forza è la piena sinergia - spiega -. Come anche mi ha spiegato l'esigenza di un sostegno al governo Draghi nell'emergenza di una vera e propria crisi di sistema, che impone una grande responsabilità, nella prospettiva di quelle elezioni tanto invocate quanto indispensabili alla democrazia come l'aria che respiriamo''. ''Ora però è il momento della responsabilità, che è l'altra faccia della libertà, bene primario. Il momento è cruciale, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, e sono convinto che anche la Meloni, che ha già annunciato la possibilità dell'astensione del suo partito, da donna intelligente qual è, potrà poi votare ciò che condivide delle future scelte di Draghi, nella consapevolezza che la formula, 'la sovranità appartiene al popolo', peraltro sacrosanta, possa essere applicata quanto prima, ma nelle condizioni migliori per lo stesso popolo''.