F. TIMES AVVISA DRAGHI...

giovedì 4 febbraio 2021Con le elezioni politiche all'orizzonte, Mario Draghi rischiera' di ''diventare ostaggio dei partiti politici prima che il suo governo abbia la possibilita' di realizzare le riforme economiche e amministrative di cui l'Italia ha disperatamente bisogno per decenni''. Lo scrive in un editoriale il quotidiano economico britannico ''Financial Times'' a commento dell'annuncio dato ieri dall'ex governatore della Banca centrale europea (Bce) di accettare con riserva l'incarico di formare un nuovo governo dal presidente Sergio Mattarella. Secondo il quotidiano, Draghi ha lasciato l'incarico alla Bce ''con una brillante reputazione in tutto il mondo''. Ma, evidenzia il ''Financial Times'', ''e' un'altra questione se le sue doti saranno sufficienti a tirare fuori l'Italia dai suoi guai attuali''. Per la testata giornalistica, Draghi ''cerchera' di ridisegnare il piano di ripresa dell'Italia in modo tale da ottenere l'approvazione della Commissione europea'' ma ''on sara' cosa da poco, dal momento che l'Italia dovrebbe ricevere circa 200 miliardi di euro''. Tuttavia, si rileva ancora nell'editoriale ''il pericolo per Draghi e' che la premiership si riveli un calice avvelenato. Secondo la costituzione italiana, i primi ministri sono piu' deboli dei presidenti francesi, dei cancellieri tedeschi o dei premier britannici, e soprattutto deboli se mancano di un solido sostegno parlamentare''. Per questo ''il fallimento con ogni probabilita' significherebbe innescare elezioni anticipate, cosa che Mattarella ha avvertito causerebbe una notevole incertezza in piena pandemia''.