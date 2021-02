ROMEO: ASCOLTEREMO DRAGHI

giovedì 4 febbraio 2021''La Lega ascolterà quel che verrà proposto. Poi valuterà e infine deciderà il da farsi. Dopo un confronto con tutto il centrodestra, ovvio. Con una premessa: le elezioni sarebbero per noi la soluzione migliore per dare un governo davvero stabile e duraturo al Paese''. Così a Repubblica il capogruppo della Lega Massimiliano ROMEO, che afferma che ''noi non abbiamo pregiudiziali. Essendoci in campo un nome di alto profilo come quello dell'ex presidente della Bce Mario Draghi, riteniamo corretto quantomeno ascoltare le proposte che ha da avanzare. Prenderemo una decisione solo dopo averlo incontrato''. ''Abbiamo un nostro pacchetto di proposte che verranno sottoposte al presidente incaricato - annuncia il senatore leghista - abbassamento delle tasse, sospensione del codice degli appalti, un piano vaccinale serio, la ripartenza delle scuole in sicurezza e delle attività economiche, il no alla patrimoniale, alla riforma delle pensioni e all'aumento dell'Imu. Sono i grandi temi che secondo noi devono essere preliminarmente al centro di qualsiasi confronto. Ecco, vogliamo capire cosa ne pensa Mario Draghi. Se si tratta di un governo tecnico stile Monti - prosegue ROMEO - che propone al Paese lacrime e sangue, la Lega non siede nemmeno al tavolo a parlare. La situazione è talmente drammatica che non si può pensare di infierire oltre, i cittadini hanno bisogno di fiducia, di certezze e di aiuti. E, come loro, tutto il mondo imprenditoriale. Certo è - precisa - che se si chiede il sostegno al Parlamento, è chiaro che la politica deve poter svolgere il suo ruolo, non può abdicare a dei tecnici. Prima di prendere le decisioni, ascolteremo e ci confronteremo con tutto il centrodestra''.