VACCINO ASTRAZENECA OTTIMO

mercoledì 3 febbraio 2021Il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e AstraZeneca non solo protegge le persone da forme gravi e da morte per il Covid-19, ma rallenta anche sostanzialmente la trasmissione del virus, secondo un nuovo studio, un dato che sottolinea l'importanza della vaccinazione di massa come via d'uscita dal pandemia. Lo studio dei ricercatori dell'Università di Oxford è il primo a documentare le prove che qualsiasi vaccino contro il coronavirus può potenzialmente ridurre la trasmissione del virus. I ricercatori hanno misurato l'impatto sulla trasmissione tamponando i partecipanti ogni settimana, riscontrando una riduzione del 67% dei tamponi positivi tra i vaccinati. I risultati, dettagliati dai ricercatori di Oxford e AstraZeneca in uno studio che non è stato sottoposto a revisione paritaria, secondo il New York Times, hanno scoperto che il vaccino potrebbe ridurre la trasmissione di quasi due terzi. Matt Hancock, ministro della Sanità britannico, ha salutato i risultati oggi come ''assolutamente superbi''. ''Ora sappiamo che il vaccino di Oxford riduce anche la trasmissione e questo aiuterà tutti noi a uscire da questa pandemia'', ha detto Hancock in un'intervista questa mattina alla Bbc. I risultati, ha detto, ''dovrebbero dare a tutti la certezza che questo vaccino funziona non solo per proteggerti, ma anche per impedirti di trasmettere il virus''. I ricercatori di Oxford e AstraZeneca hanno anche scoperto che una singola dose del vaccino era efficace al 76% nel prevenire il Covid-19. I dati hanno preso in esame i tre mesi successivi alla prima dose, escluso un periodo iniziale di tre settimane necessario affinché la protezione abbia effetto.