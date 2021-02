M5S NO A DRAGHI, FORSE...

mercoledì 3 febbraio 2021Sono passate solo poche ore dalla convocazione al Quirinale di Mario Draghi, e gia' la strada per la formazione di un esecutivo a guida dell'ex presidente della Banca centrale europea si preannuncia in salita. Almeno a giudicare dalle prime reazioni a caldo arrivate dai rappresentanti delle varie forze politiche, fra aperture e nette chiusure. La prima arriva dal Movimento 5 stelle che, in quanto prima forza in Parlamento in termini numerici, ha un certo peso. A tarda sera e' stato il capo politico, Vito Crimi, a chiarire la posizione ufficiale: ''Il Movimento 5 stelle non votera' per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi. Gia' durante le consultazioni, avevamo rappresentato che l'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico''. Anche perche', questa la tesi avanzata da Crimi, la soluzione di un governo tecnico ''e' gia' stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani''. Concetto sottoscritto e rilanciato anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che ha ribadito il sostegno al presidente uscente. ''Siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il Movimento 5 stelle avrebbe sostenuto solo un esecutivo guidato dal presidente Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo''. Parole arrivate, va considerato, dopo che diversi esponenti del partito, da Luigi Gallo a Danilo Toninelli, avevano gia' manifestato attraverso i social il proprio dissenso rispetto alla nascita di un esecutivo tecnico.