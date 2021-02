CACCIARI SCHIANTA IL PD

mercoledì 3 febbraio 2021Draghi ''prenderà una larghissima maggioranza. Poi cominceranno gli equilibrismi e i posizionamenti per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica''. Lo afferma il filosofo Massimo Cacciari, in una intervista a La Stampa, in cui sostiene che Conte ''forse'' non è politicamente finito ''ma di sicuro non avrà più la grande visibilità che ha un capo del governo e quindi dovrà decidere se mettersi alla guida dei Cinque Stelle o se fare un suo Movimento alla Macron'', ''uno che viene dal niente può anche finire nel niente''. Interrogato su Zingaretti poi dice: ''Ha gestito il Pd in una fase drammatica senza nessuna iniziativa. Se non quella encomiabile di tenere in equilibrio la baracca. Ma è andato a rimorchio e il suo voto non può essere positivo'', ''Renzi è diverso, ambiziosissimo, spregiudicato. Ha fatto quello che ha fatto sapendo benissimo che le elezioni non ci sarebbero mai state, per le ragioni che il Presidente Mattarella ha spiegato perfettamente. Ora voterà a favore di Draghi continuando a sparare contro il nulla della politica'' ma ''i suoi calcoli sono sbagliati. L'idea che possa guidare una formazione politica minimamente rappresentativa è fantapolitica''. Chi rivedremo di questa maggioranza alle prossime elezioni? ''Mi auguro nessuno. Mi dispiacerebbe solo per Zingaretti, che si è trovato a guidare un partito non suo e ha navigato in mezzo a un mare di sfighe''.