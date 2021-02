SALVINI: NUOVA STAGIONE

mercoledì 3 febbraio 2021''Questa mattina ci troveremo come centrodestra perche' se la stagione di Conte, Casalino, Azzolina e' stata archiviata e' anche grazie alla compattezza del centrodestra che non si e' sfaldato e non si e' lasciato attrarre da proposte, mance o sirene''. Lo ha detto Matteo SALVINI, leader della Lega, a Omnibus su La7. ''Sono contento degli sforzi fatti per tenere unita la coalizione di centrodestra perche' si apre una nuova pagina, una nuova stagione'', ha evidenziato. ''Noi - ha continuato - non diamo pregiudizi. A differenza di altri che hanno dei pregiudizi nei confronti di SALVINI, Lega e centrodestra, noi non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno. Vogliamo ragionare di fatti, di futuro, di taglio di tasse e burocrazia, di cantieri da aprire, ovviamente con la prospettiva del voto''. ''Il centrodestra in queste ultime settimane si e' mosso compatto'', ha affermato il leader della Lega, che poi ha aggiunto: ''Compatti decideremo''.