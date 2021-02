SPECIALIZZANDI PER VACCINO

martedì 2 febbraio 2021MILANO - Per la campagna di vaccinazione massiva la Lombardia continua a cercare personale. In aula al Pirellone, durante la seduta del consiglio regionale, l'assessore al Welfare Letizia Moratti annuncia di aver chiesto ''al Governo di poter utilizzare gli specializzandi''. Una possibilita' che, pero', attualmente non c'e', ''perche' il Governo e' fermo a quanto concesso dalla legge di stabilita' che prevede l'utilizzo degli specializzandi per un solo mese e senza retribuzione''. Alla Regione questa disponibilita' non convince. ''Riteniamo- continua Moratti- che gli specializzandi possano essere retribuiti e messi a disposizione per tutto il periodo della campagna vaccinale (3-4 mesi)''. Per questo motivo, il Pirellone ha chiesto di poter discutere in conferenza Stato-Regioni anche di questa problematica, in modo da avere ''personale efficiente in vista della vaccinazione massiva''.