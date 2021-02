ROLFI: BASTA RISO DA MYANMAR

martedì 2 febbraio 2021MILANO - Il governo faccia ''sentire la propria voce in Europa per sospendere le importazioni di riso dal Myanmar''. E' questa la richiesta dell'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, dopo il recente colpo di Stato nel Paese asiatico. ''Non possiamo continuare a sostenere economicamente uno Stato in cui e' in corso un golpe - ha spiegato Rolfi -. L'Italia produce meta' del riso europeo e la Lombardia il 40% del riso italiano. Sarebbe opportuno che le istituzioni italiane tutelassero i nostri risicoltori, la qualita' dei nostri prodotti e la sicurezza alimentare che il nostro riso sa garantire''. ''Non e' possibile continuare a penalizzare i nostri agricoltori per agevolare quelli di uno Stato in cui governano i militari. L'Italia alzi la voce, dimostri la propria autorevolezza da grande Paese agricolo e colga l'occasione per ridiscutere questi accordi totalmente punitivi verso le nostre aziende e oggi dopo il golpe non piu' accettabili anche sotto il profilo delle relazioni internazionali''.