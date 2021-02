PIACENZA: RIVOLTA LAVORATORI

martedì 2 febbraio 2021PIACENZA- E' stata una nottata di tensione davanti ai cancelli all'hub di Tnt a Piacenza dove da alcuni giorni piu' di cento facchini stanno protestando contro ''l'annunciata volonta' di operare licenziamenti'', come scrive il sindacato autonomo Si Cobas in una nota. E proprio a questo sindacato appartengono la maggioranza dei manifestanti che, come gia' accaduto in passato, oltre allo sciopero hanno attuato il blocco dei mezzi in ingresso e uscita dal magazzino. Intorno alle 22 di ieri sera la polizia ha effettuato alcune cariche con anche il lancio di gas lacrimogeni al culmine di una situazione molto tesa. Gli operai hanno risposto con il lancio di sassi, e un agente e' rimasto ferito al volto. Lievemente contusi anche alcuni manifestanti. Il sindacato ha annunciato che i blocchi proseguiranno anche durante la giornata di oggi.