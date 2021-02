SCANNATOIO GOVERNATIVO

martedì 2 febbraio 2021E' tutta in salita la trattativa portata dalla maggioranza al tavolo di confronto sul nuovo governo. I lavori, convocati dal presidente della Camera Roberto Fico nell'ambito delle consultazioni, sono ripresi questa mattina ma le posizioni tra i principali partiti della maggioranza restano distanti. Da Italia viva e' giunta un'apertura per una richiesta parziale dei fondi del Meccanismo europeo di stabilita' (Mes) per le spese sanitarie e la proposta di una bicamerale per le riforme guidata dall'opposizione. Il leader di Iv, Matteo Renzi, spinge per arrivare entro la settimana ad un nuovo esecutivo e chiede un documento di sintesi scritto. ''Abbiamo chiesto - ha detto il senatore - di avere un documento scritto perche' solo mettendo nero su bianco le priorita' dalla giustizia al lavoro, dalla sanita' alle riforme, potremo essere chiari davanti ai cittadini. Una crisi come questa merita di essere risolta in modo trasparente: va scritto cio' su cui siamo d'accordo e in che tempi realizzarlo''. Iv pero' vuole evitare che si arrivi allo spacchettamento dei ministeri ''solo per accontentare piu' persone: sarebbe un errore triste''. Oggi, intanto, tra i temi portati al tavolo anche quello sulla giustizia, argomento che da sempre vede Iv distante dal M5s. I grillini rilanciano invece su reddito di cittadinanza, salario minimo, equo compenso e una riforma elettorale proporzionale che reintroduca le preferenze.