SMANTELLARE IL ''SISTEMA''

lunedì 1 febbraio 2021“La desolante immagine della crisi politica in atto non può mettere in secondo piano il quadro ancora più fosco del ‘sistema’ che da anni vede protagonista parte della magistratura italiana. Ci siamo stupiti perché in questi mesi sembrava emergere una cautela generalizzata sul ‘caso’ del magistrato Luca Palamara e di famosi magistrati e politici coinvolti nelle spartizioni e nelle nomine pilotate. Oggi, con l’uscita del libro dove Palamara mette a nudo con dati e riferimenti precisi una situazione ormai incancrenita da anni, nessuno potrà più tirarsi indietro e fare finta di nulla. Pena la perdita totale di credibilità della giustizia del nostro Paese”. Lo afferma il deputato della Lega Jacopo Morrone, già sottosegretario alla Giustizia. “Voglio solo citare il ‘caso’ che mi vide, mio malgrado, coinvolto il 7 luglio 2018 sottosegretario alla Giustizia di fresca nomina. Nella mia forte convinzione della necessità di una profonda riforma della giustizia, che comprendeva anche l’ANM, lo dichiarai in pubblico, puntando l’attenzione, in particolare, sulla dominante corrente di ‘sinistra’. Apriti cielo. Furono chieste addirittura le mie dimissioni e l’ANM sostenne che le mie dichiarazioni erano ‘gravi e inaccettabili’. Oggi, svelati gli intrecci con la politica e le modalità di carriera di tanti magistrati, la verità è venuta a galla. Allora non feci altro che anticipare la valanga Palamara che avrebbe sconvolto il ‘sistema’, su cui si deve fare piena luce, se non altro per ridare fiducia agli italiani e gratificare quella parte di magistrati onesti e capaci che hanno fatto il loro lavoro senza farsi coinvolgere da queste logiche o tenuti ai margini proprio perché estranei''.