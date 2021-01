ATTO DISPERATO DI PD & M5S

venerdì 29 gennaio 2021MILANO - ''La mozione di sfiducia al presidente Fontana e' l'ennesimo atto disperato di un'opposizione che in questi mesi ha sempre remato contro la Lombardia per coprire i disastri del governo, che oggi e' caduto dopo mesi di mala gestione e trasformismo'' afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di FI in Consiglio regionale, commentando la mozione di sfiducia che le opposizioni presenteranno il 2 febbraio in aula. ''Da mesi - continua - si cerca di attribuire alla Regione la responsabilita' di ogni errore sulla gestione della pandemia, nel tentativo di screditare uno dei territori meglio governati dal centrodestra. Gli esponenti regionali del Pd e del M5S dovrebbero chiedere conto al governo dimissionario dell'ordinanza sbagliata del ministro Speranza, della maxi - commessa da oltre un miliardo per l'acquisto di mascherine su cui sta indagando la Procura e sulle siringhe che sarebbero state acquistate a un prezzo sei volte superiore dal commissario Arcuri, per citare gli episodi piu' recenti. Del resto - conclude Comazzi -, a un anno di distanza dalla diffusione del contagio Regione Lombardia si prepara ad approvare la nuova riforma sanitaria, mentre il governo e' stato travolto dai suoi stessi errori ed e' caduto dopo un indecoroso mercato delle vacche che ha indignato milioni di cittadini travolti dalla crisi''.