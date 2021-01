MELONI: EUROPEISTI? VERGOGNA

venerdì 29 gennaio 2021Ecco cosa intendono loro per governo ''europeista'': non un governo che abbia a cuore il destino di una grande Europa politica, ma uno che faccia gli interessi di Nazioni straniere. Come se l'Italia fosse una specie di colonia, una Nazione da depredare ogni giorno di tutto cio' che il genio e i sacrifici degli italiani hanno prodotto per decenni. Lo afferma la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. ''Diranno che e' europeista consentire, dopo che per decenni gli italiani hanno messo miliardi nella Fiat, dopo che solo qualche mese fa lo Stato italiano ha garantito con soldi nostri un prestito di 6 miliardi alla casa automobilistica, che ora Fca sia diventata a maggioranza francese, avendo tra i principali azionisti non solo aziende francesi, ma lo Stato francese. Cosi' saranno i francesi a decidere sui posti di lavoro degli stabilimenti del gruppo, sui fornitori, sulle strategie. Ovviamente a discapito delle aziende e dei lavoratori italiani. Questo non e' europeismo. E' un vigliacco baratto sulla pelle degli italiani: consegnare le ricchezze del nostro popolo per essere garantiti al potere da quelli che beneficiano di questi regali. E si', e' vero, noi non saremo mai cosi' europeisti''