SCOSSONE DAL LIBRO PALAMARA

venerdì 29 gennaio 2021Un ''rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati'' nel libro intervista a Luca Palamara 'Il Sistema'. A chiederlo è Magistratura indipendente , in una nota a firma della segretaria Paola D'Ovidio e della presidente, Mariagrazia Arena. ''Da lunghi mesi assistiamo alla pubblicazione delle chat di Luca Palamara che coinvolgono direttamente soggetti a vario titolo impegnati nella vita associativa e nelle istituzioni consiliari. Larga parte della magistratura - sottolinea Mi - è totalmente estranea alle derive del sistema e assiste con sgomento alla rievocazione di episodi del tutto avulsi dalla quotidiana fatica del lavoro giudiziario, condotto con impegno assiduo, serietà e abnegazione al servizio dei cittadini. ''La pubblicazione del libro di Luca Palamara, 'Il sistema', prospetta ora nuovi inquietanti episodi, che chiamano direttamente in causa alte cariche istituzionali. I fatti in questione, se veri, determinano nuovo discredito e nuovo grave vulnus di credibilità della magistratura italiana - denuncia Magistratura indipendente - Chiediamo con forza un rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati ed una loro rigorosa valutazione, da operarsi nel rispetto di ogni garanzia, da parte degli organi preposti (istituzionali ed associativi), nell'interesse dell'intera magistratura italiana e dei cittadini tutti''.