CONTRATTO UE-ASTRAZENECA

giovedì 28 gennaio 2021AstraZeneca intende rendere pubblico il contratto con l'Ue relativo alla distribuzione del vaccino contro il coronavirus. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che cita fonti europee secondo le quali l'Ad della casa farmaceutica, Pascal Soriot, avrebbe accettato durante una video conferenza con rappresentanti di vari Paesi membri dell'Unione europea di pubblicare il contratto tra le parti. Stando a quanto afferma il quotidiano tedesco, i giuristi di AstraZeneca ''stanno elaborando una proposta relativa ai dettagli scottanti da sbianchettare''. Tali proposte verranno poi passate al vaglio della Commissione Ue. ''A Bruxelles - aggiunge la Faz - si punta a far pubblicare il contratto entro venerdi'''. Inoltre, sempre secondo il giornale tedesco, Soriot ha accettato di distribuire gia' a febbraio piu' dosi di vaccino di quanto annunciato. Originariamente era previsto per il primo trimestre dell'anno un volume di 80 milioni di dosi, poi ridotto dalla societa' biofarmaceutica britannica a 31 milioni. ''Non e' probabile che alla fine arriveremo comunque a 80 milioni, ma saranno comunque decisamente piu' di 31 milioni'', avrebbe detto Soriot secondo la Faz. Sempre a quanto riferiscono fonti Ue citati dal giornale, il ceo di AstraZeneca non avrebbe piu' insistito nel non voler dare indicazioni concrete su quante dosi distribuire.