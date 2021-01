VENEZIA CITTA' SPETTRALE

giovedì 28 gennaio 2021''Certo, il Carnevale non si farà, e sarà un'altra festa mancata per Venezia, come avvenuto per tutto il 2020, in una situazione davvero drammatica. Perché a Venezia già oggi è tutto chiuso, senza il turismo, è una città spettrale'', spiega il presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Massimo Zanon. ''Ma il Carnevale mancato non è che cambi una situazione che è disastrosa - spiega Zanon - perché Venezia ha bisogno di vivere e quindi dobbiamo trovare un modo di convivere con la presenza, se pur limitata del virus, e con la ripresa delle attività: è indispensabile'', e per questo, secondo il presidente dei commercianti veneziani. ''Speriamo nel ritorno del Veneto in zona gialla da domenica prossima, ma a quel punto deve essere prevista anche una certa flessibilità: ad esempio i bar e i ristoranti aperti fino alle 18 devono poter rimanere aperti anche più tardi, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza- sottolinea, e contro gli assembramenti si devono mettere in campo più controlli. E questo deve essere fatto subito, non possiamo aspettare che si torni alla situazione pre Covid, così saremmo costretti ad aspettare anche dieci anni'', avverte infine Zanon