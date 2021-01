GASPARRI: CONTE NON SCAPPARE

giovedì 28 gennaio 2021''Perché il Presidente del Consiglio Conte non trasmette in diretta streaming il suo incontro con i magistrati sulla vicenda della nave Gregoretti? Forse fugge dalla verità come una persona poco coraggiosa? Lui è coinvolto in quella vicenda. Ha avallato da Presidente del Consiglio l'operato dell'allora ministro dell'Interno Salvini come abbiamo dimostrato in maniera incontestabile nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Conte non fugga, faccia vedere al Paese che cosa dice. Oppure deve nascondere quello che invece noi sappiamo e che è già noto? Conte è abbarbicato al potere anche questa condotta ce lo fa giudicare per quello che è. Una nullità presto destinata agli archivi della Repubblica''. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri Giunta presidente delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato