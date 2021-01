CROLLA FIDUCIA NELL'EUROZONA

giovedì 28 gennaio 2021Clima di fiducia in calo a gennaio nell'area euro e a picco nel settore del commercio. In generale l'indicatore è sceso di 0,9 punti, quota 91,5, secondo l'indagine condotta dalla Commissione europea. In calo anche le aspettative occupazionali, 1,6 punti in meno a 88,8 punti. Sui consumatori il clima di fiducia è sceso di 1,7 punti, con peggioramenti su tutte le componenti: valutazioni sulle condizioni finanziarie passate e future, propensioni agli acquisti e valutazioni sulla situazione economica. Secondo la Commissione, poi, il clima di fiducia nel settore del commercio è crollato di ben 6 punti, a riflesso anche di rivalutazioni peggiorative sulla situazione finanziaria e consistenza delle scorte. Secondo l'esecutivo Ue, su queste voci i cali sono di una portata tale da avere precedenti solo nella prima ondata di lockdown, nella primavera del 2020. Infine, il lima di fiducia sulle imprese in generale ha segnato un calo più moderato.