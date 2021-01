6 STATI USA DENUNCIANO BIDEN

giovedì 28 gennaio 2021Sei procuratori generali di altrettanti Stati Usa a guida repubblicana hanno inviato una lettera al presidente Joe Biden, in cui avvertono di essere pronti a intraprendere azioni legali contro qualunque iniziativa dell'Esecutivo federale che violi le prerogative dei singoli Stati, o superi il perimetro delle prerogative costituzionali della presidenza. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il primo firmatario della lettera al presidente e' il procuratore generale dello Stato della West Virginia, Patrick Morrisey. La missiva e' firmata anche dai procuratori generali di Arkansas, Indiana, Mississippi, Montana e Texas. Nella lettera, i funzionari affermano che ''il presidente non puo' aggirare le direttive costituzionali o erodere i vincoli statuari senza inevitabilmente causare al Paese piu' danni che benefici'': i procuratori generali si riferiscono evidentemente alle decine di decreti firmati da Biden durante i primi giorni della sua presidenza. I procuratori minacciano pero' azioni legali, nel caso le agenzie federali agiscano oltre il perimetro delle loro autorita' formali o delle procedure prescritte dalla legge. Come avvenuto durante i quattro anni dell'amministrazione Trump, la presidenza Biden potrebbe dunque divenire protagonista di aspre battaglie legali con gli Stati Usa. Il Texas ha gia' presentato ricorso contro la moratoria alle espulsioni degli immigrati irregolari, ottenendone il blocco temporaneo. Ieri, 27 gennaio, la Western Energy Alliance ha invece intentato causa contro il decreto di Biden che blocca le attivita' estrattive in leasing sui terreni e e le acque di proprieta' dello Stato federale.