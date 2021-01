I MASTELLAS SI SFILANO...

giovedì 28 gennaio 2021La ex senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, ora nel Misto, spiega in una intervista a Repubblica perché non è voluta entrare nel gruppo dei cosiddetti ''responsabili'' perché si tratta di ''un raggruppamento totalmente disomogeneo. Guardi, c'è pure De Falco: nulla da dire sulla persona, ma politicamente siamo diversi in tutto, siamo come la luce e il buio'' e ''quando sono andata ieri alla riunione per la costituzione di questo gruppo, mi aspettavo sì una composizione variegata ma almeno sotto un simbolo neutro, quello del Maie, e mi piaceva pure il termine 'europeisti'. Poi ho visto che hanno voluto a tutti i costi aggiungere 'Centro democratico' (il partito di Tabacci, ndr), che è una sigla politica. E allora, con tutto il rispetto, cambia proprio la logica'', ''quando mai si era discussa una cosa del genere? A quel punto ho chiesto che venisse aggiunta pure la mia sigla. Noi campani''. ''E' una questione di metodo - prosegue la moglie di Clemente Mastella -. Io potevo scegliere di far parte di un progetto europeista, senza bandiere politiche. Invece non hanno voluto sentire ragioni, Vadano pure, io resto nel Misto'' ma ''sostengo Conte dal Misto. Il Paese ha bisogno di un governo stabile''. E conclude: ''I cavalli di razza della Dc si scannavano, poi si chiudevano in una stanza e trovavano la quadra. Spero che fra Conte e Renzi finisca così''.