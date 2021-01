TOTI: SPICODRAMMA DI CONTE

giovedì 28 gennaio 2021GENOVA - E’ il giorno in cui si saprà se il governo Conte vivrà dopo lo strappo brutale della settimana scorsa oppure se non ci sono le condizioni per mettere insieme un governo. Non può pensare Conte di sopravvivere con i passaggi singoli ai quali abbiamo assistito ieri. Se si trova un accordo con Renzi ripartirà il Conte ter, non so però su quali basi” così Giovanni Toti, presidente della regione Liguria a “The Breakfast Club” su Radio Capital. “Non vogliamo sentir parlare di Conte ter, nulla di personale verso Conte, ma non abbiamo votato la fiducia pochi giorni fa e non è cambiato nulla. Abbiamo una maggioranza allargata con qualche cespuglio. Un governo che deve affrontare le sfide della pandemia non può basarsi su singoli senatori presi di qua e di là. Renzi ha aperto la crisi in un momento inopportuno ma sottolineando temi che non andavano e che erano sotto gli occhi di tutti''. E su Sanremo Toti dice a Radio Capital: “Per serietà bisognerebbe aspettare qualche giorno prima di parlare di pubblico. Bisogna capire agli inizi di Marzo come sarà la situazione del paese. Se cambierà la legislazione a fine febbraio sarà consentito anche a Sanremo avere qualche libertà in più, riaprendo poi anche i teatri. Se poi il paese si trovasse a Marzo con una nuova ondata di casi, sarebbe un ossimoro pensare a un Sanremo come tutti gli altri anni”.