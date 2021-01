MORATTI: DATI MIGLIORANO

mercoledì 27 gennaio 2021In questo momento i posti letto occupati dai pazienti ''in terapia intensiva sono 451, rispetto ai 560 posti letto dedicati''. A fornire i numeri della disponibilita' di letti in ti in regione Lombardia e' stata la vice presidente e assessore al eelfare letizia Moratti intervenendo in commissione sanita'. Dai dati emerge che ''c'e' una diminuzione sensibile dal picco avuto il 23 di novembre. C'e' un sensibile miglioramento oggi'' ha commentato Moratti. Quanto ai posti letto occupati da ''pazienti Covid ricoverati con sintomi sono 4.659 rispetto a 5.302 posti letto dedicati. Anche qui c'e' una situazione che ci vede con una discesa di un picco: una diminuzione sensibile, che parte dal 23 novembre e arriva al 25 di gennaio''. Al momento dunque c'e' ''una disponibilita' dei posti letti superiore a quella necessaria ora. La vice presidente lombarda fornisce anche una sintesi dei piani di ampliamento dei letti ospedalieri per singola Ats e il totale. I livelli che definiscono la gravita', ''per quanto riguarda la terapia intensiva oggi ci situiamo a un livello 2''.