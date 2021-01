PUTIN: MINACCIA DEI SOCIAL

mercoledì 27 gennaio 2021DAVOS - I social media ''tentano di sostituirsi alle legittime istituzioni democratiche'', ossia ai governi. Parola del presidente russo Vladimir Putin che ha descritto il crescente potere di 'Big Tech', a suo avviso pericoloso. Putin, che ha parlato in collegamento con il Forum economico mondiale, ha fatto un chiaro riferimento ai fatti al Campidoglio del 6 gennaio e ha chiesto se la loro posizione di monopolio possa coincidere con gli interessi della società. ''Dov'è il confine - ha detto - tra un business globale di successo, con servizi richiesti, con il consolidamento dei big data, e tentativi di dirigere in maniera rozza, a propria discrezione, la società, e sostituirsi alle legittime istituzioni democratiche, ... limitare il naturale diritto di una persona di decidere da sola come vivere, cosa scegliere, quale posizione esprimere liberamente. Lo abbiamo appena visto tutti negli Stati Uniti'', ha detto Putin al Forum economico mondiale di Davos organizzato in videoconferenza.