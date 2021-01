ASTRAZENECA: ACCUSE FALSE

mercoledì 27 gennaio 2021''Siamo stati piuttosto specifici con l'Ue. Anche noi siamo delusi: ci piacerebbe riuscire a produrre di piu'. A febbraio consegneremo all'Europa una quantita' soddisfacente, simile agli altri produttori. Stiamo lavorando 24 ore su 24, sette giorni su sette per risolvere i problemi''. Lo dice il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot. ''Appena avremo l'approvazione Ema, l'obiettivo e' recapitare all'Ue 17 milioni di dosi entro la fine di febbraio. Di queste, 2,5 circa in Italia'', prosegue il Ceo. Con il Regno Unito di intoppi ''ne abbiamo avuti, ma il contratto di fornitura con il governo britannico e' stato firmato tre mesi prima di quello con la Ue. Abbiamo avuto il tempo di prepararci'', prosegue Soriot. ''I fatti sono questi: il primo contratto di fornitura tra AstraZeneca e il governo Johnson e' avvenuto tre mesi prima dell'intesa con l'Ue. Oxford era gia' in stretto contatto con il governo britannico: si sono organizzati per tempo e hanno avuto una partenza lampo. I problemi in Ue sono stati un caso e di certo non sono intenzionali. Io sono francese, molti dirigenti sono europei, la nostra multinazionale e' britannico-svedese: come potremmo mai fare una cosa simile all'Ue? Tra l'altro, al momento, all'Europa va il 17% della produzione totale del vaccino di Oxford/AstraZeneca, nonostante gli europei siano il 5% della popolazione mondiale. E poi questo e' un vaccino no profit per noi. Non ne ricaviamo un soldo''. E infatti, il prezzo di vendita di questo vaccino è almeno cinque volte più basso del prezzo medio dei vaccini made in Usa.