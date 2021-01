MERKEL: CINA OPACA SUL COVID

martedì 26 gennaio 2021''Questa è l'ora del multilateralismo, che non significa solo lavorare in qualche modo insieme ma significa dar prova di trasparenza. E ad essere onesti, e a guardare all'inizio della pandemia probabilmente non siamo stati trasparenti quanto avremmo dovuto riguardo ad esempio all'informazione divulgata dalla Cina sull'origine del virus''. A dichiararlo è stata la cancelliera tedesca Angela MERKEL intervenendo al World Economic Forum. ''La pandemia ha lasciato le sue impronte sulle nostre societa' e sulle nostre economie, cambiera' in molto aspetti il modo in cui viviamo e in cui facciamo business'', ha detto Merkel. Ricordando i milioni di morti causati dal virus in tutto il mondo, la cancelliera ha sottolineato come la pandemia abbia mostrato 'quanto siamo interdipendenti e collegati globalmente. E' iniziata in Cina e poi si e' diffusa nel mondo. Anche questo mostra cosa e' la globalizzazione. Cercare di isolarsi, non serve, almeno con questo virus non e' servito. Viviamo in un unico pianeta'. Vero è però che la Nuova Zelanda, isolandosi, ha sconfitto l'epidemia con un numero molto limitato di perdite di vite umane.