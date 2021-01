OLANDA: NOTTE DI SCONTRI

martedì 26 gennaio 2021ROTTERDAM - Sono circa 150 le persone arrestate nei Paesi Bassi al termine della terza di notte di violente proteste contro il lockdown e il coprifuoco notturno imposti dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. Lo riportano i media locali. I tumulti piu' duri si sono verificati a Rotterdam, dove il sindaco, Ahmed Aboutaleb, ha emesso un'ordinanza che aumenta la discrezionalita' della polizia in materia di arresti. Il provvedimento ha accresciuto la rabbia dei facinorosi, che hanno spaccato vetrine, saccheggiato negozi, appiccato fuochi e distrutto autobus nella citta' portuale. I rivoltosi hanno aggredito i giornalisti intervenuti e si sono scontrati con la polizia, che ha risposto con i cannoni ad acqua al lancio di pietre e petardi. Aboutaleb ha condannato le violenze parlando di ''ladri spudorati''. AGI0180 3 EST 0 R01 / Olanda: terza notte di tumulti anti lockdown, 150 arresti (2)= (AGI) - Rotterdam, 26 gen. - Le sommosse si sono estese anche a citta' piu' piccole, come Amersfoort, Geleen e Harleem, dove le forze dell'ordine hanno utilizzato lacrimogeni per disperdere la folla. Disordini anche a L'Aia e nel Brabante, dove, nella citta' di 's-Hertogenbosch, alcune persone hanno cercato di assaltare gli ospedali. La polizia e' intervenuta per creare cordoni di sicurezza intorno alle strutture sanitarie e le ambulanze sono state costrette a portare i malati in altre cliniche. Il primo ministro, Mark Rutte, ha espresso condanna per la ''violenza criminale'' di quelle che la polizia ha definito ''le peggiori rivolte in 40 anni''. I partiti di destra hanno chiesto che venga schierato l'esercito per le strade, ma il dimissionario primo ministro Rutte si è rifiutato.