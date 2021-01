AZZOLINA PARLA A VANVERA

lunedì 25 gennaio 2021''Il Ministro pro-tempore Azzolina dichiara di essere dalla parte degli studenti, e chiede loro di tornare in classe perché a suo dire, ora ci sarebbero le condizioni di sicurezza. Faccio sommessamente notare che le scuole di oggi sono esattamente uguali a quelle pre-covid, che le classi pollaio non sono state cancellate, che gli impianti di aerazione non sono stati installati nelle classi, che il tracciamento effettuato con tamponi rapidi nelle scuole risulta ancora scarso. Studenti, docenti e famiglie non accettano che lei dica di stare dalla loro parte, ed infatti protestano contro il Governo. La comunità scolastica ha fatto ormai gli anticorpi alla sua ipocrisia, Ministro Azzolina. Il mondo della scuola non è purtroppo immune al Covid, ma lo è alle sue corbellerie. La ricorderemo per sempre come il ministro che odiava i precari e dei soldi sperperati in banchi a rotelle''. Così in una nota il deputato della Lega Rossano Sasso, membro della Commissione Cultura della Camera.