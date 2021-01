MARINE LE PEN DAVANTI MACRON

lunedì 25 gennaio 2021PARIGI - La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, risulta in testa e avanti a Emmanuel Macron nelle preferenze espresse dai francesi interpellati per un sondaggio relativo alle presidenziali del 2022. Secondo un'inchiesta Harris Interactive, Le Pen otterrebbe al primo turno tra il 26 ed il 27% dei voti contro una percentuale compresa tra il 23 e il 24% per il presidente uscente, a seconda dei candidati potenziali a destra e sinistra, secondo il sondaggio commissionato da CommStrat e il quotidiano L'Opinion. Nel 2017, Macron aveva ottenuto il 24% dei voti al primo turno, Marine Le Pen il 21,3%. Al ballottaggio l'attuale presidente era a 66,1% contro il 33,9% della presidente del Rassemblement National. I due candidati sono nettamente in testa rispetto ai potenziali oppositori: a destra una candidatura di Xavier Bertrand potrebbe contare sul 16% delle preferenze, quella di Valérie Pécresse sul 14%. A sinistra, una candidatura di Anne Hidalgo potrebbe contare sul 6 o 7% dei voti, quella di Arnaud Montebourg sarebbe al 5%.