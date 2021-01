PORTOGHESI HANNO VOTATO!

lunedì 25 gennaio 2021LISBONA - Marcelo Rebelo de Sousa, 72 anni, e' stato riconfermato presidente della Repubblica. Milioni di portoghesi sono andati ieri al voto sfidando i dati peggiori della pandemia (domenica 275 morti e 11.000 nuovi casi), riconfermando il mandato all'attuale presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa. Con quasi il 100% dei voti scrutinati, il conservatore e' il vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali con il 61% dei voti. La candidata ecologista Ana Gomes e' arrivata seconda con il 12,9%, battendo di poco l'esponente di estrema destra Andre' Ventura con l'11,9%. Storica l'astensione con quasi il 61%, circa 10 punti in piu' rispetto a quella registrata nella tornata precedente, nel 2016 (51,3%). I risultati confermano quanto previsto dai sondaggi: che un secondo turno non sarebbe stato necessario e che Rebelo de Sousa avrebbe ottenuto una percentuale migliore rispetto a cinque anni fa. Quello che non e' stato raggiunto e' l'obiettivo di Ventura, quello di stare davanti a Gomes, un ex deputato socialista che non aveva il sostegno del primo ministro Antonio Costa, sebbene i suoi risultati segnino un chiaro avanzamento dell'estrema destra nel Paese. La domenica e' stata una giornata elettorale atipica a causa delle restrizioni imposte da un'epidemia fuori controllo, anche se eccezionalmente e' stata consentita la mobilita' tra i comuni. I cittadini si sono recati ai seggi elettorali con l'obbligo di indossare la mascherina, rispettando la distanza di un metro di sicurezza nelle file, con le mani disinfettate e, se possibile, portando la propria penna da casa. Questo sta a dimostare che se si vuole, le elezioni politiche si possono tenere. Eccome!