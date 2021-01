GUIDESI:GOVERNO HA SBAGLIATO

venerdì 22 gennaio 2021MILANO - ''Il Governo prenda atto degli errori commessi fino ad oggi e faccia tornare subito i Lombardi a lavorare. Roma la deve smettere con questo attacco e questo astio nei confronti del sistema produttivo Lombardo e in generale di tutti i Lombardi''. Lo afferma l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. ''Regione Lombardia - conclude - utilizzera' tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare i propri cittadini e lo fara' fino a quando la situazione non cambiera'''. Sulla polemica, relativa ad eventuali dati errati che hanno 'condannato' la Lombardia ad essere zona rossa, interviene anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba. ''E' - sottolinea - vergogno, c'e' voluto il ricorso al Tar per far emergere la verita' e cioe' che la Lombardia non deve essere in zona rossa. La pazienza dei Lombardi e' finita, non vogliamo piu' essere presi in giro da Roma e pretendiamo che i cittadini possano tornare a lavorare''. ''Dopo 12 mesi di grandi sacrifici in cui i Lombardi hanno scrupolosamente rispettato tutte le disposizioni del Governo ci chiediamo perche' la nostra Regione deve essere sempre danneggiata, non vorremmo fosse ormai solo una questione politica e culturale caratterizzata dall'astio nei confronti dei Lombardi'', ha concluso l'esponente regionale.