57,2% ITALIANI: CONTE A CASA

venerdì 22 gennaio 2021Il premier Conte al Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta e per questo motivo deve dimettersi. A sostenerlo è la maggioranza degli italiani (57,2%) secondo l'ultimo sondaggio condotto da Termometro Politico tra il 19 e il 21 gennaio. Contrario alle dimissioni del presidente del Consiglio è invece il 40,7% del campione intervistato. Il 53% considera inoltre immorale la ricerca dei costruttori per far proseguire il Conte-bis dopo lo strappo di Italia Viva. Al contrario, il 24,8% ritiene questa ricerca di responsabili corretta e legittima mentre il 20,7%, pur non approvandola, la considera il male minore se messa a confronto con le alternative. Solo il 39,1% la quota di italiani che afferma di avere fiducia nel premier Conte. Il 60,6% la percentuale di chi non ha fiducia nel presidente del Consiglio.