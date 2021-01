GERMANIA: ECONOMIA INCHIODA

venerdì 22 gennaio 2021BERLINO - Sulla carta, e anche a detta della Bce, avrebbe dovuto essere un 2021 di grande ripresa, invece inizia con una dura frenata dell'economia in tutta Europa, a partire dalla Germania. L'indice Pmi in Germania scivola al minimo in sette mesi a gennaio. Lo indicano i dati diffusi da Ihs Markit. Le misure più severe per controllare la diffusione delle infezioni da coronavirus hanno ulteriormente depresso l'attività nel settore dei servizi all'inizio dell'anno, anche se la produzione economica complessiva del paese ha continuato a registrare la crescita del settore manifatturiero e l'aumento delle esportazioni di beni. Gli ultimi dati Pmi di Ihs Markit hanno anche registrato che l'occupazione è aumentata leggermente a gennaio, mentre le aspettative delle imprese per il prossimo anno sono migliorate. L'indice Flash Germany Composite Output è sceso a 50,8 a gennaio, in calo rispetto al 52,0 di dicembre e la sua lettura più bassa da sette mesi. I dati a livello settoriale hanno mostrato un calo dell'attività dei servizi per il quarto mese di fila, e ad un ritmo leggermente rispetto a dicembre (indice a 46,8 da 47,0). L'indice della produzione manifatturiera è rimasto in territorio di crescita a gennaio, anche se è scivolato ad un 58,6 per mostrare un'ulteriore perdita di slancio nel nel settore della produzione di beni.