GOVERNO CONTE AL TRAMONTO

venerdì 22 gennaio 2021''Le dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza, sia M5s che Pd, che ancora stamattina esaltano senza imbarazzo la pesca a strascico in Parlamento cristallizzano una verita' evidente a tutti: questo governo non puo' sia per i numeri che per incapacita' gestire il Paese con la crisi economica e sanitaria in corso. E' un governo che non ha voluto ascoltare le opposizioni, che e' espressione di forze politiche incompatibili con Forza Italia e la sua storia - come ribadito dal presidente Silvio Berlusconi - ma soprattutto che non rispecchia la maggioranza nel Paese, non e' legittimato dal voto, sta chiuso nei ''palazzi'' a far telefonate promettendo incarichi ed e' lontano anni luce dal Paese reale. Anche perche' questo progetto vero, strutturato, di legislatura che vorrebbe la maggioranza per ''acquistare'' responsabili come puo' essere credibile se costruito dagli stessi partiti che non hanno saputo scrivere un Recovery Plan decente, se ideato da chi nel giustizialismo e nell'assistenzialismo esiste e si alimenta? Le sirene stonate se ne facciano una ragione: la disperata operazione salvapoltrone e' al tramonto''. Cosi', in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato Giorgio Mule'.