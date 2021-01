SALA INAUGURA METRO FANTASMA

mercoledì 20 gennaio 2021MILANO - ''Ormai le abbiamo viste quasi tutte! Questa, pero', nella storia della politica mancava: un sindaco che inaugura via Facebook con un post la piantina di una metro che chissa' quando verra' terminata, esponendosi al ridicolo''. Cosi' il consigliere comunale di Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta in una nota il post pubblicato sui social dal sindaco Sala. ''Avrebbe dovuto essere pronta per Expo 2015, invece sara' pronta, forse, a fine marzo 2024 con un ritardo di nove anni che, per ora, costera' trecento milioni in piu' rispetto al costo iniziale. Pero' i milanesi, esposta lungo la rete metropolitana, la vedranno gia' realizzata sulla piantina'', aggiunge De Corato parlando di M4, che prosegue: ''E' evidente: siamo davanti a un vero e proprio manifesto elettorale. E' una farsa, e Sala lo sa! Una volta terminata, tutte le nuove piantine andranno sostituite, perche' la M4 oggi, ovviamente, appare tratteggiata''. ''Riesco anche a comprendere il sindaco - conclude De Corato - che, a qualche mese dal voto, non ha nulla da inaugurare, perche' nulla e' stato fatto, se non pseudo percorsi ciclabili, qualche casa della pace e altro che chiunque fa fatica a ricordarsi. In dieci anni di governo della citta' del centrosinistra nulla di importante e memorabile e' stato realizzato e questo, rispetto a governi di centrodestra, e' innegabile. Quando dovevano solo portare avanti i progetti avviati da altri, non sono stati nemmeno all'altezza di farlo: la M4 ne e' un esempio''.