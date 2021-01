ZAIA: CONTE SENZA NUMERI

mercoledì 20 gennaio 2021VENEZIA - Se fosse una spedizione con una grande scalata partiamo con gruppo di persone poco allenate, il numero è risicato io con numeri come questi sarei impossibilitato a fare riforme e grandi scelta e appeso al voto dell'ultimo sconosciuto, ci vorrebbe governo molto più forte di consenso parlamentare con maggioranza strutturata''. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando la fiducia al governo Conte votata ieri. ''Parliamo di numeri - ha proseguito il governatore - non so se basteranno le fiduce sui provvedimenti, è veramente tirata, se qualcuno ha il raffreddore e non viene in aula è un bel problema. Per governare ci vogliono i numeri ma qui non ci sono.L'imbuto del Parlamento sarà sempre più importante, non so se basterà il consenso nazionale, abbiamo appuntamenti importanti con il Recovery Fund, la riforma della giustizia e del Welfare''.