FACCINARSI IN FARMACIA

mercoledì 20 gennaio 2021MILANO - ''Noi siamo pronti''. Le farmacie comunali annunciano di essere disponibili a somministrare il vaccino anti-covid. Lo riferisce, in commissione Sanita' al Pirellone, Renato Acquistapace, coordinatore regionale di Confservizi-Assofarm. Affinche' il servizio possa partire, ci sono, pero', alcune richieste che gli operatori avanzano nei confronti dell'amministrazione regionale. Innanzitutto, bisogna capire in che modo formare i farmacisti. Acquistapace chiede di ''fornire l'urgente definizione dei requisiti formativi'' che servono al personale per poter somministrare le dosi. C'e', poi, la questione della ''supervisione'' dei medici che dovrebbero essere coinvolti per controllare la buona riuscita della vaccinazione: bisogna capire come attivare questa collaborazione, in che modo coinvolgere i dottori e, soprattutto, se la supervisione debba essere intesa come presenza da remoto o diretta. Le farmacie comunali richiedono anche che si concorra alla ''definizione di nuove tariffe professionali'', in cui siano tenute in considerazione queste nuove prestazioni, e che i farmacisti, al pari degli operatori sanitari, siano vaccinati durante la Fase 1. L'obiettivo fondamentale, comunque, e' velocizzare le procedure. ''Chiediamo che la parte politica si faccia carico di permettere una stipulazione veloce degli accordi tra le parti'', conclude Giuliano Masina, referente tecnico di Confservizi-Assofarm.