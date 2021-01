STAMPA ESTERA: CONTE DEBOLE

mercoledì 20 gennaio 2021Una fiducia ottenuta con un ''margine ristretto'', un governo che esce ''indebolito'' dalla crisi e che ha davanti a sé una ''strada in salita''. In sintesi, non il miglior viatico possibile per un Paese come l'Italia che - nel mezzo della pandemia - a breve sarà chiamato a fare scelte decisive per il suo futuro, a partire dal Recovery Plan. Questa l'opinione unanime della stampa estera all'indomani del voto al Senato che ha visto il governo Conte superare lo scoglio della fiducia, ma solo con una maggioranza relativa, dopo lo strappo di Italia Viva. ''Conte ottiene la fiducia con un margine ristretto. Il primo ministro si aggrappa al potere ma ora guida un governo indebolito'', titola 'Politico.ue', che sottolinea come la decisione dell'ex primo ministro Matteo Renzi di uscire dalla maggioranza abbia portato l'Italia nel ''caos politico''. Per il 'Washington Post', ''il premier italiano sopravvive al voto e salva la coalizione'', ma il futuro non è roseo. Il risultato al Senato ''dà all'Italia un certo grado di continuità, ma porterà Conte a governare con un margine sottilissimo - un inconveniente per una coalizione che sta elaborando restrizioni per la pandemia e gestendo la distribuzione dei vaccini''. ''Il primo ministro italiano, Giuseppe Conte, è riuscito ad aggrapparsi al potere, ma andrà avanti con un governo ancora più fragile mentre il Paese combatte per uscire dalla pandemia e dalla recessione - mette in chiaro il 'Guardian' - Guidare un governo di minoranza apre la strada a una fase di precarietà poiché qualsiasi divisione potrebbe comprometterne la sopravvivenza''.