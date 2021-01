LEGA: CON USA CONTRO LA CINA

mercoledì 20 gennaio 2021BRUXELLES - ''Al di la' dei colori politici, anche la nuova amministrazione americana trovera' sempre in noi della Lega un alleato serio e affidabile, convintamente schierato con l'Alleanza Atlantica, a difesa dei valori dell'Occidente. Oggi piu' che mai, le relazioni transatlantiche tra Europa e Usa vanno rilanciate con forza per affrontare insieme le sfide del nostro tempo, in primis quella contro la Cina comunista che rappresenta la piu' grande minaccia alla nostra liberta' e alla nostra democrazia''. Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Mara Bizzotto, membro della Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, nel suo intervento durante la Sessione Plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. ''Basta con i doppi giochi e gli affari sporchi di sangue con la Cina - ha sottolineato Bizzotto - E' scandaloso che il Governo italiano di Pd e 5 Stelle e l'Europa siano complici silenziosi delle malefatte di Pechino: la partita sul 5G e il recente accordo sugli investimenti (Cai) tra Ue e Cina, fatto alle spalle degli Usa, sono li' a dimostralo''. ''E' chiaro a tutti che il regime cinese sta portando avanti una guerra economica e di civilta' contro il mondo occidentale - ha concluso l'europarlamentare leghista - E noi, insieme ai nostri alleati americani, dobbiamo essere pronti a difendere con ogni mezzo la nostra democrazia e la nostra liberta'. Gli italiani e gli uomini liberi di tutto il mondo non moriranno mai schiavi della dittatura comunista cinese''.