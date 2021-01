TOTI: CONTE E' DEBOLE, LASCI

martedì 19 gennaio 2021''Questa battaglia del pallottoliere mi convince poco. Al di la' di un voto in piu' o in meno, questo governo, per le stesse ragioni per cui Renzi ha tentato di farlo cadere, si presenta inadeguato alla sfida dei tempi: e' piu' debole, avra' numeri inferiori e non ho sentito da Conte un ravvedimento operoso. Io da governatore conto i vaccini che arrivano, non i senatori che appoggiano il premier''. Cosi' il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo!, Giovanni Toti, a ''Timeline'' su Sky Tg24. ''Questa crisi di governo sta assumendo contorni surreali- prosegue il governatore- non riesco a capire l'astensione del gruppo renziano ne' ieri ne' oggi. Hanno contestato apertamente Conte e Conte li ha apertamente definiti degli irresponsabili: se l'obiettivo era quello di un governo all'interno del perimetro della stessa maggioranza, ma con una presidenza del Consiglio e dei ministri piu' efficaci, sta finendo da tragedia in farsa''. Insomma, conclude Toti, ''Conte rifiuta la collaborazione di Italia viva, che vuole rientrare dalla finestra in un governo che fino a ieri considerava inadeguato: mi sono un po' perso''.